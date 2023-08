Mehr als 8200 Auszubildende in Pflegeberuf in Sachsen

Kamenz.

In Sachsen ist die Zahl der Auszubildenden in der Pflege sprunghaft gestiegen. Ende vergangenen Jahres waren 8212 Frauen und Männer in einer Ausbildung zum Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns, wie das Statistsche Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte. Das waren 2300 oder 38,9 Prozent mehr als im Jahr 2021. Der überwiegende Teil der Azubis waren Frauen.