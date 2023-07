Mehr als vollgetankt und nicht bezahlt: Betrüger gefasst

Weißwasser.

Zwei Männer haben am Samstagabend an einer Tankstelle in Weißwasser (Landkreis Görlitz) 222 Liter Diesel in mehrere Kanister abgefüllt. Ohne die Rechnung von 389 Euro zu bezahlen, fuhren sie davon, wie die Görlitzer Polizei am Sonntag mitteilte. Nach kurzer Fahndung wurde ihr Wagen am Grenzübergang nach Polen in Bad Muskau von der Bundespolizei gestoppt. Der 35-jährige Fahrer und sein 46 Jahre alter Begleiter müssen sich wegen Tankbetrugs verantworten. (dpa)