Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Sachsen nehmen die Beschwerden wegen privater Videoüberwachung zu (Symbolbild).
In Sachsen nehmen die Beschwerden wegen privater Videoüberwachung zu (Symbolbild). Bild: Felix Hörhager/dpa
Sachsens Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert bietet ein Online-Seminar zum Thema Videoüberwachung (Archivbild).
Sachsens Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert bietet ein Online-Seminar zum Thema Videoüberwachung (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
In Sachsen nehmen die Beschwerden wegen privater Videoüberwachung zu (Symbolbild).
In Sachsen nehmen die Beschwerden wegen privater Videoüberwachung zu (Symbolbild). Bild: Felix Hörhager/dpa
Sachsens Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert bietet ein Online-Seminar zum Thema Videoüberwachung (Archivbild).
Sachsens Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert bietet ein Online-Seminar zum Thema Videoüberwachung (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Mehr Beschwerden wegen privater Videoüberwachung in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der privaten Videoüberwachung sind Grenzen gesetzt. Das ist vielen Betreibern von Kameras an Häusern oder in Kleingärten offenbar nicht klar. Beschwerden dazu nehmen zu.

Dresden.

In Sachsen mehren sich die Beschwerden zur Videoüberwachung. "In diesem Jahr lag die Zahl der Eingaben in den ersten drei Quartalen bei rund 250. Das sind 20 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024", erklärte die sächsische Datenschutzbeauftragte Juliane Hundert. Der Anstieg sei fast ausschließlich auf Fälle zurückzuführen, in denen Privatpersonen im Wohnumfeld Kameras einsetzen. "Typisch sind Fälle wie das Filmen von öffentlichen Gehwegen oder Mieterbereichen." Beschwerden zur Videoüberwachung durch öffentliche Stellen wie Kommunen oder die Polizei gebe es dagegen nur sehr wenige.

Öffentlicher Raum darf von Privaten nicht überwacht werden

"Videoüberwachung vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, und dieses Bedürfnis verstehe ich. Im privaten Bereich ist sie auch unter gewissen Voraussetzungen zulässig", betonte die Datenschutzbeauftragte. Der öffentliche Raum oder anliegende Grundstücke dürften aber nicht überwacht werden. 

Viele Täter lassen sich durch Kameras nicht abschrecken

"Wer sich vor Einbruch, Diebstahl oder Vandalismus schützen möchte, sollte zudem bedenken, dass viele Täterinnen und Täter durch Kameras nicht abgeschreckt werden", sagte Hundert. Die Täter würden im Schutz der Dunkelheit agieren oder vor der Straftat ihr Gesicht abdecken und seien dadurch auf Aufnahmen schwer zu identifizieren. Die installierte Technik verfehle oft den erhofften Nutzen. 

Kameras können Nachbarschaftskonflikte verschärfen

"Geht es um Streitigkeiten zwischen Nachbarn, verschärfen Kameras einen bestehenden Konflikt eher, als dass sie ihn befrieden", gab die Beauftragte zu bedenken. Oft bleibe unbeachtet, dass eine Videoüberwachung grundsätzlich einen enormen Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen darstelle. Wer eine Kamera installiere, sollte genau prüfen, ob und unter welchen Bedingungen Videoüberwachung rechtlich erlaubt ist.

Datenschutzbeauftragte bietet Online-Seminar

Am kommenden Donnerstag bietet die Datenschutzbeauftragte ein Online-Seminar zu dem Thema an. Interessenten können sich über die rechtlichen Grundlagen und Möglichkeiten bei stationären Kameras an Wohnhäusern, in Kleingärten oder auf Privatgrundstücken informieren und ihre Fragen bereits vorab per E-Mail an die Adresse [email protected] schicken. Der Link zur Veranstaltung wird am Donnerstag auf der Website der Datenschutzbeauftragten veröffentlicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
31.10.2025
3 min.
Sachsen plant keine längeren Grünphasen an Fußgängerampeln
Sachsen plant keine generelle Verlängerung von Grünphasen an Ampeln.
Haben Fußgänger in Sachsen ausreichend Zeit, bei Grün über eine Straße zu gelangen? Die Frage stellt sich auch mit Blick auf den wachsenden Anteil älterer Menschen.
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
18.11.2025
2 min.
IT-Mitarbeiter kopiert Wahlregister – Ermittlung eingestellt
Gegen einen ehemaligen IT-Mitarbeiter der Stadt Dresden ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Datenschutzdurchführungsgesetz Sachsens. (Archivbild)
Das Wahlbenachrichtigungsverzeichnis mit den Daten von etwa 430.000 Dresdnern kopierte der 55-Jährige auf einen externen Speicher. Strafrechtlich muss er sich dafür wohl nicht verantworten.
Mehr Artikel