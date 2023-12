Mehr Firmenpleiten in Sachsen im Jahr 2023

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind auch für Unternehmen in Sachsen schwieriger geworden. Immer mehr Firmen müssen den Gang zum Insolvenzgericht antreten.

Dresden/Frankfurt.

Die Energiekrise, teils explodierende Materialkosten und deutlich gestiegene Zinsen treiben immer mehr Firmen in die Pleite, auch in Sachsen. Die Insolvenzquote, also die Anzahl der Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, liegt nach Schätzungen von Creditreform im laufenden Jahr bei 57. Im Vorjahr betrug der Wert noch 45, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der Wirtschaftsauskunftei hervorgeht.