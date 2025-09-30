Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Blick auf den Flughafen Dresden International: Viele Flüge gehen zum Start der Herbstferien in den Süden. (Archivbild)
Blick auf den Flughafen Dresden International: Viele Flüge gehen zum Start der Herbstferien in den Süden. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Mehr Flüge zum Ferienstart an Airports in Sachsen
Mit dem Flieger in die Sonne. Mit Beginn der Herbstferien starten zahlreiche Urlaubsflieger von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Vor allem Sonnenziele sind gefragt.

Leipzig/Dresden/Halle.

Zum Start in die Herbstferien heben am ersten Ferienwochenende insgesamt 177 Passagiermaschinen von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ab. 54 sind es am Flughafen Dresden und 123 am Flughafen Leipzig/Halle, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG mitteilte. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 19 zusätzliche Abflüge, hieß es. Neben Sonnenzielen am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Roten Meer stehen auch deutsche und europäische Metropolen auf dem Flugplan.

Die Herbstferien zählten zu den verkehrsreichsten Zeiten an den mitteldeutschen Airports, hieß es. Ab Leipzig/Halle werden pro Woche bis zu 236 Abflüge erwartet, vom Dresdner Flughafen aus sind wöchentlich bis zu 113 Starts geplant. Das sind nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG mehr als in den Sommerferien. Ziele sind unter anderem Antalya (Türkei), Palma de Mallorca, Teneriffa und Korfu sowie Wien und Istanbul. (dpa)

