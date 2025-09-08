Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Gelder kommen aus einem EU-Förderprogramm. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Gelder kommen aus einem EU-Förderprogramm. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Mehr Geld für zusätzliches Kita-Personal
Mehr Unterstützung für Kinder in schwierigen Situationen: Ab Juli 2026 profitieren 20 sächsische Kitas von zusätzlichem Personal und EU-Geldern. Was das für Familien bedeutet.

Dresden.

Ab kommendem Sommer gibt es mehr Geld für stark belastete sächsische Kitas. Für 20 Einrichtungen stehen ab Juli 2026 Fördergelder für jeweils eine zusätzliche Fachkraft zur Verfügung, die insbesondere Kinder in herausfordernden Lebenssituationen und deren Familien unterstützen sollen, wie das Kultusministerium mitteilte.Damit baut der Freistaat ein bereits bestehendes Programm aus.

Aktuell erhalten bereits 270 Kitas Gelder für eine zusätzliche Fachkraft über den gesetzlichen Personalschlüssel hinaus. "Die zusätzlichen Fachkräfte haben einen unschätzbaren Wert im Kita-Alltag", sagte Kultusminister Conrad Clemens (CDU) laut Mitteilung. Man habe sich daher entschieden, die verfügbaren EU-Fördermittel für einen Ausbau zu nutzen. Die Gelder kommen aus dem Programm "Kinder stärken 2.0" des Europäischen Sozialfonds (ESF) und umfassen insgesamt bis zu 93 Millionen Euro, davon rund 39 Millionen Euro aus Landesmitteln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
