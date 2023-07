Mehr Hitzetage in Chemnitz erwartet: Drohne sucht Hotspots

Chemnitz.

Die Stadt Chemnitz will sich besser für künftige Hitzeperioden wappnen, die Prognosen zufolge in den kommenden Jahren zunehmen. Mit einer Drohne sollten dazu am Freitag Hitze-Schwerpunkte im Stadtzentrum und dem Bereich des unteren Kaßbergs identifiziert werden. Das Fluggerät werde detaillierte Wärmebildaufnahmen tagsüber und nach Sonnenuntergang liefern, teilte die Stadt mit.