Mehr Personal an Sachsens Hochschulen - wenig Professorinnen

Sachsens Hochschulen hatten Ende 2024 gut 48.600 Beschäftigte. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsens Hochschulen hatten Ende 2024 gut 48.600 Beschäftigte. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Mehr als die Hälfte des Personals an sächsischen Hochschulen sind Frauen. Doch bei einer Gruppe sind sie unterrepräsentiert.

Kamenz.

Die Zahl der Beschäftigten an Sachsens Hochschulen wächst - zuletzt aber nur noch marginal. Umfasste das Personal 2020 noch 46.752 Menschen, waren es Ende 2024 48.604, wie das Statistische Landesamt informierte. Dabei werden auch studentische Hilfskräfte mitgezählt. Im Vergleich zum Vorjahr lag der Zuwachs aber nur noch bei 0,1 Prozent. 

Kaum Professorinnen in Ingenieurwissenschaften 

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten (55,6 Prozent) sind demnach Frauen, bei den Professoren machen sie aber nur 27,3 Prozent aus. Am seltensten seien sie in den Ingenieurwissenschaften vertreten, am häufigsten in der Fächergruppe Sport, so die Statistiker.

Die Zahl der hauptberuflichen Professoren und Professorinnen ist seit 2020 insgesamt von 2.264 auf zuletzt 2.410 gestiegen. Auch bei den Lehrbeauftragten haben die Hochschulen aufgestockt auf 2.548 (2020: 2.217). (dpa)

