Mehr Promovierende an Sachsens Hochschulen

Den Doktorgrad streben in Sachsen immer mehr Studierende an. Fast die Hälfte sind Frauen.

Kamenz. An den sächsischen Hochschulen haben sich im vergangenen Jahr 13.021 Personen in einem laufenden Promotionsverfahren befunden. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz 298 oder 2,3 Prozent mehr als 2023. Fast die Hälfte (48,7 Prozent) sind demnach Frauen, knapp ein Drittel waren ausländische Staatsangehörige. 2024 schlossen den Angaben zufolge 1.381 Personen die Promotion erfolgreich ab - 135 mehr als im Jahr zuvor.

Knapp ein Drittel strebte demnach in Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften einen Doktorgrad an, 22,7 Prozent in Ingenieurwissenschaften und 20,2 Prozent in Mathematik und Naturwissenschaften. (dpa)