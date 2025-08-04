Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Knapp 20.000 Rentner in Sachsen bezogen Grundsicherung. (Symbolbild)
Knapp 20.000 Rentner in Sachsen bezogen Grundsicherung. (Symbolbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Knapp 20.000 Rentner in Sachsen bezogen Grundsicherung. (Symbolbild)
Knapp 20.000 Rentner in Sachsen bezogen Grundsicherung. (Symbolbild) Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Sachsen
Mehr Rentner beziehen Grundsicherung im Alter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für eine wachsende Zahl an Menschen reicht die Rente im Alter nicht zum Leben aus. Sie müssen zusätzliche Unterstützung vom Staat beantragen. Die Linken zeigen sich alarmiert.

Dresden.

Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die Grundsicherung im Alter beziehen müssen, steigt in Sachsen beständig an. Im vergangenen Jahr waren 19.745 Menschen auf diese Unterstützung angewiesen, teilten die Linken unter Berufung auf Angaben des Sozialministeriums mit. 2019 hätten noch 11.916 Menschen Grundsicherung bezogen und 2002 seien es 6.150 gewesen. Zuvor berichteten die "Leipziger Volkszeitung" und die "Sächsische Zeitung".

Laut Rentenatlas beziehen derzeit gut 1,1 Millionen Menschen in Sachsen eine Rente. Gemessen an dieser Zahl sind weniger als zwei Prozent der Rentnerinnen und Rentner auf Grundsicherung im Alter angewiesen.

Linke: Altersarmut wächst immer weiter

Linken-Chefin Susanne Schaper zeigte sich angesichts der steigenden Zahlen gleichwohl alarmiert. "Die Altersarmut in Sachsen wächst immer weiter, es ist keine Entspannung in Sicht", erklärte sie. "Gerade wir im Osten, wo die Löhne im Vergleich immer noch niedriger sind, brauchen eine verlässliche gesetzliche Rentenversicherung." 

Alle Erwerbstätigen müssten für ihre gesamten Einkünfte im Job und am Finanzmarkt Beiträge in den Rententopf zahlen, forderte Schaper. Außerdem müsse die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft werden, damit hohe und höchste Einkommen nicht mehr beitragsfrei bleiben.

Die durchschnittliche Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren liegt in Sachsen laut Rentenatlas bei 1.529 Euro brutto im Monat. Männer bekommen dabei mit 1.663 Euro im Schnitt eine etwas höhere Rente als Frauen mit 1.415 Euro. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 1.623 Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
28.07.2025
5 min.
Auch in Sachsen: Immer mehr Rentner gehen noch arbeiten
Mit einem Nebenjob die Haushaltskasse aufbessern? Auch in Sachsen machen das abertausende Rentner.
Deutschlandweit arbeiten mehr als eine Million Menschen, die eigentlich den Ruhestand genießen sollten. Auch im Freistaat steigt ihre Zahl seit Jahren - inzwischen gehen doppelt so viele Ruheständler arbeiten wie noch vor 15 Jahren.
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
05.08.2025
3 min.
Altersarmut in Sachsen auf Rekordniveau: Langes Arbeitsleben ohne Lohn
Viele Rentner sind wegen ihres niedrigen Rentenniveaus gezwungen, staatliche Hilfe zu beantragen.
Sachsens Rentner blicken in eine ungewisse Zukunft. Fast 20.000 von ihnen können ihre Ausgaben nicht mehr allein stemmen. Welche Maßnahmen sind nötig, um diese Entwicklung zu stoppen?
Jens Eumann
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel