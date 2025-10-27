Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Sachsen wurden mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. (Symbolbild)
In Sachsen wurden mehr Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. (Symbolbild)
Sachsen
Mehr sächsische Kinder und Jugendliche in Obhut genommen
Die Zahl der in Sachsen in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen ist gestiegen. Besonders betroffen sind 16- bis 18-Jährige. Was hinter den Maßnahmen steckt.

Kamenz.

In Sachsen ist die Zahl der Kinder leicht gestiegen, die von den Behörden in Obhut genommen wurden. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurden im Jahr 2024 für 3.281 Kinder und Jugendliche vorläufige Schutzmaßnahmen durchgeführt. Im Vorjahr waren es 250 weniger. Hinzu kämen noch 458 Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise (Vorjahr 2.008). 

Mit 34 Prozent aller Maßnahmen sei die Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen am stärksten betroffen gewesen. In mehr als der Hälfte der Fälle hätten Jugendämter, Polizei und Ordnungsbehörden die Inobhutnahme infolge dringender Gefahr veranlasst. Häufigster Grund war vor allem eine Überforderung der Eltern. (dpa)

27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
21.10.2025
1 min.
Anhaltender Rückgang der Erwerbstätigen in Sachsen
In Sachsen hält der Rückgang der Erwerbstätigen an. (Symbolbild)
Im Vergleich zum Vorjahr sind in Sachsen knapp 15.000 Erwerbstätige weniger gemeldet. Welche Branchen besonders betroffen sind, zeigt eine neue Erhebung.
23.10.2025
2 min.
Anzahl der Kitas in Sachsen gesunken
In Sachsen gibt es weniger Kitas und Beschäftigte als im Vorjahr. (Symbolbild)
In Sachsen gibt es weniger Kitas und Beschäftigte in Tageseinrichtungen als im Vorjahr. Die Zahl der verfügbaren Betreuungsplätze ist gestiegen. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamtes.
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel