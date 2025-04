Mehr Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Sachsen

Die Zahl der Schüler und Schülerinnen im Bundesland steigt leicht an.

Kamenz.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Sachsen ist im laufenden Schuljahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, lernen dort derzeit 417.500 Jungen und Mädchen - und somit 1,1 Prozent (4.600) mehr als noch im Schuljahr 2023/24. Den Angaben zufolge gibt es im Freistaat 1.575 allgemeinbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft. (dpa)