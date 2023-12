Mehr Spätzle und Nudeln aus Riesa: Neue Anlage gestartet

Riesa.

Die Teigwaren Riesa GmbH kann mit einer neuen Spätzle- und Walznudelanlage ihre Produktionskapazität ausbauen. Nach einer Aufbauzeit von gut vier Monaten wurde die im Zuge der Schließung der Schätzle GmbH in Waiblingen (Baden-Württemberg) erworbene Anlage am Montag in Betrieb genommen. Damit könnten bei voller Auslastung 20.000 Tonnen Nudeln mehr im Jahr hergestellt werden, sagte eine Sprecherin des Riesaer Traditionsunternehmens. Aktuell seien es 25.000 Tonnen.