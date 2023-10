Mehr Studienanfänger an sächsischen Hochschulen

Dresden.

An den Hochschulen in Sachsen gibt es mehr Studienanfänger als noch im Vorjahr. Wie das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus am Mittwoch mitteilte, haben rund 15.000 junge Menschen im Herbst ein Studium an einer sächsischen Hochschule begonnen - etwa 1000 mehr als im vergangenen Wintersemester.