Mehr Verbraucherinsolvenzen in Sachsen 2024

Nicht nur Unternehmen können pleite gegen, auch Privatpersonen können sich so verschulden, dass sie Insolvenz anmelden müssen. 2024 waren das in Sachsen mehr als im Jahr davor.

Kamenz.

In Sachsen ist die Zahl der Verbraucherinsolvenzen 2024 gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, meldeten 3.130 Verbraucher Insolvenz an - 6,3 Prozent mehr als 2023. Fast alle Verfahren seien auch eröffnet worden. Nur acht wurden mangels Masse abgewiesen, und zwei endeten mit der Annahme eines Schuldenbereinigungsplans.

Eine Verbraucherinsolvenz ermöglicht überschuldeten Menschen auch einen finanziellen Neustart. Nach einer gewissen Zeit können sie in dem Verfahren von ihren Restschulden befreit werden. (dpa)