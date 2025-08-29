Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der durchschnittliche Reallohn ist zuletzt in Sachsen verglichen mit dem Vorjahr etwas gestiegen. (Archivbild)
Der durchschnittliche Reallohn ist zuletzt in Sachsen verglichen mit dem Vorjahr etwas gestiegen. (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Der durchschnittliche Reallohn ist zuletzt in Sachsen verglichen mit dem Vorjahr etwas gestiegen. (Archivbild)
Der durchschnittliche Reallohn ist zuletzt in Sachsen verglichen mit dem Vorjahr etwas gestiegen. (Archivbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Sachsen
Mehr vom Verdienst - Reallöhne gestiegen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Trend zu steigenden Reallöhnen hält an - aber er fällt nicht so kräftig aus, wie es in den vergangenen Monaten schon der Fall gewesen ist.

Kamenz.

Die Beschäftigten in Sachsen können sich von ihrem Einkommen mehr leisten. Der durchschnittliche Reallohn stieg von April bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. 

Die inflationsbereinigte Lohnsteigerung ergab sich, weil die Nominallöhne mit 4,7 Prozent erneut stärker zunahmen als die Verbraucherpreise mit 2,4 Prozent. Damit hält der laut Statistikern sei dem zweiten Quartal 2023 bestehende Trend steigender Reallöhne in Sachsen an. 

2024 mit stärkstem Zuwachs seit Jahren

Schon auf das ganze vergangene Jahr gesehen verzeichneten die Statistiker einen deutlichen Zuwachs bei den Reallöhnen: Das Einkommen abzüglich der Inflation stieg durchschnittlich um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine vergleichbare Reallohnsteigerung gab es zuletzt im Jahr 2014.

Für die Entwicklung spielte demnach neben Tarifsteigerungen auch die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie eine Rolle. Diese sei zwar Ende 2024 ausgelaufen, so die Statistiker. Sie könne aber immer noch Nachwirkungen auf die Statistiken haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
29.08.2025
4 min.
Inflationsrate steigt auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer
Der tägliche Einkauf ist bei vielen Verbrauchern teurer als vor einem Jahr. (Symbolbild)
Lebensmittel sind teurer, Energie ist günstiger als ein Jahr zuvor. Doch warum spüren viele Menschen trotzdem wenig Entlastung? Was hinter der aktuellen Inflationsrate steckt.
Jörn Bender und Alexander Sturm, dpa
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:24 Uhr
2 min.
Inflationsrate in Sachsen bei 2,2 Prozent - leichtes Plus
Frisches Obst und Gemüse sind im August günstiger geworden. (Symbolbild)
Weniger tief müssen die Menschen in Sachsen im August für Bekleidung, Schuhe und Kraftstoff in die Tasche greifen. In anderen Bereiche zeigt die Tendenz jedoch nach oben.
Mehr Artikel