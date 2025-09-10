Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehr als ein Viertel der Wohnungslosen in Sachsen ist minderjährig. (Symbolbild)
Mehr als ein Viertel der Wohnungslosen in Sachsen ist minderjährig. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Mehr Wohnungslose in Sachsen - jeder Vierte ist minderjährig
Die Zahl der Wohnungslosen in Sachsen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Woran das liegt und wer am häufigsten betroffen ist.

Kamenz.

Die Zahl der Wohnungslosen ist in Sachsen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Anfang dieses Jahres seien viermal so viele Menschen ohne Bleibe gezählt worden wie noch vor drei Jahren, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz anlässlich des Tags der Wohnungslosen am Donnerstag mit. Demnach stieg die Zahl von 1.655 auf 6.885 Personen an. Ein Grund dafür könnte eine verbesserte Datenlage sein, hieß es.

Fast die Hälfte aller zu Ende Januar 2025 beispielsweise von Gemeinden und Verbänden untergebrachten Wohnungslosen waren der Statistik nach Alleinstehende. Mehr als ein Viertel der Betroffenen sei minderjährig. Unter den Wohnungslosen waren demnach doppelt so viele Männer wie Frauen. 

Erhoben wurden die Zahlen jeweils zum Stichtag am 31. Januar. Sie beziehen sich auf wohnungslose Personen, die eine Möglichkeit zur Übernachtung erhielten. Personen, die auf der Straße lebten oder bei Bekannten unterkamen, wurden demnach nicht in die Statistik einbezogen. (dpa)

