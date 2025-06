Mehrarbeit von Lehrern: Gewerkschaft weist Vorwürfe zurück

Auch wenn Sachsen seinen Lehrern immer mehr Überstunden vergütet, geht die Zahl ausgefallener Unterrichtsstunden nicht zurück. Der Rechnungshof hat das kritisiert und bekommt nun Gegenwind.

Leipzig.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat Kritik des Landesrechnungshofes an der Vergütung von Mehrarbeit der Lehrer zurückgewiesen. "In Zeiten des von der Politik verursachten Lehrkräftemangels sollten alle Beteiligten dankbar für jede zusätzliche Unterrichtsstunde sein. Nur mit der Bereitschaft von Lehrkräften zur Mehrarbeit kann verhindert werden, dass Schülerinnen und Schüler noch mehr Unterrichtsausfall erleben müssen", erklärte GEW-Chefin Claudia Maaß in Leipzig.