Mehrere Betrugsfälle in Freital - Tausende Euro ergaunert

In der vergangenen Woche sind in Freital eine Seniorin und ein Mann beim Online-Betrug Opfer skrupelloser Täter geworden. Die Polizei ermittelt und warnt vor weiteren Tricks im Internet.

Freital. In Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind zwei Menschen Opfer von Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde vergangenen Freitag eine 81-Jährige um ihr Erspartes gebracht. Die Seniorin war im Internet unterwegs, als plötzlich eine Warnmeldung auf ihrem Bildschirm erschien. Über eine eingeblendete angebliche Hotline geriet sie an einen Betrüger, der sich Zugriff auf ihren Computer verschaffte und anschließend 5.500 Euro von ihrem Konto abbuchte.

Bereits Anfang letzter Woche wurde ein 60-Jähriger bei einem versuchten Verkauf seiner Lexikonsammlung betrogen. Zwei unbekannte Männer täuschten Kaufinteresse vor und boten ihm eine sechsstellige Summe an. Zur angeblichen Begleichung von Notarkosten überwies der Mann 13.000 Euro an die Unbekannten. Danach brach der Kontakt ab. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen. (dpa)