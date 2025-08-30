Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere hundert Menschen haben in Zwickau den Christopher Street Day gefeiert (Symbolbild).
Mehrere hundert Menschen haben in Zwickau den Christopher Street Day gefeiert (Symbolbild).
Sachsen
Mehrere hundert Menschen feiern CSD in Zwickau
"Zwickau - L(i)ebe Bunt" lautet das Motto des Christopher Street Days in Zwickau. Auf den Straßen der Innenstadt herrscht reges Treiben.

Zwickau.

Mehrere hundert Menschen haben auf Zwickauer Straßen und Plätzen den Christopher Street Day (CSD) gefeiert. Der Veranstalter schätzte die Menge auf bis zu 800 Personen. Nach Angaben der Polizei blieb bis zum Nachmittag alles friedlich. Angemeldete Gegenproteste gab es nicht. Wie eine Sprecherin des CSD auf Anfrage mitteilte, wurde nur am Rande von ein paar Leuten kurz gepöbelt. Das Motto des CSD lautete "Zwickau - L(i)ebe Bunt". 

"Ein CSD ist für viele queere Menschen ein Ort der Sichtbarkeit, der Sicherheit und des Respekts. Die Veranstaltung sollte frei von Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung sein. Doch leider ist das nicht so", hatte der Veranstalter auf der Website der Veranstaltung geschrieben. Einige würden einen CSD vor allem mit bunten Paraden, lauter Musik und viel Party verbinden. Der CSD sei aber viel mehr. "Der Christopher Street Day versteht sich als politische Versammlung, eine politische und kulturelle Veranstaltung, die seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung queerer Menschen weltweit einsteht." (dpa)

