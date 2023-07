Mehrere Raubstraftaten binnen Minuten: 17-Jähriger in Haft

Leipzig. Nach mehreren Raubstraftaten innerhalb weniger Minuten hat die Polizei einen 17-Jährigen in Leipzig festgenommen. Er sitzt unterdessen in U-Haft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich die Straftaten bereits am Samstagmorgen. Der 17-Jährige soll mehrere Personen hintereinander mit einem Messer bedroht, Geld erbeutet und einen Mann mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Polizeibeamte stoppten daraufhin eine Straßenbahn, in der sich der 17-Jährige befand. Gegen ihn wird unter anderem wegen schweren Raubes ermittelt.

Zu Beginn der Serie im Zentrum-Nord soll der 17-Jährige drei Jugendliche verfolgt und sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft haben, in die das Trio geflüchtet war. Hier forderte er einen 20-Jährigen unter Vorhalt eines Messers dazu auf, ihm Geld zu geben, wie die Polizei mitteilte. Da der Mann angab, nichts zu haben, habe der Beschuldigte Wertsachen mitgenommen.

Wenig später habe der 17-Jährige von einem Zeitungsboten Geld und dessen Handy gefordert. Der Mann habe sich jedoch gewehrt - mit Erfolg. Dann habe der Tatverdächtige einem 57-jährigen Radfahrer an einer Haltestelle den Weg versperrt, ihn mit dem Messer bedroht und Geld erbeutet. An der gleichen Haltestelle soll er einen 26-jährigen Radfahrer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gefordert haben, ihm "all seine Sachen zu übergeben". Der verletzte Radfahrer flüchtete dann zu Fuß.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig habe beim zuständigen Richter einen Haftbefehl beantragt, hieß es. Dieser wurde noch am selben Tag erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (dpa)