Mehrere Tausende demonstrieren in Chemnitz gegen AfD und deren Deportationspläne für Ausländer

Ein Bündnis aus Vereinen und Organisationen rief unter dem Motto „Zusammen gegen Rechts - AfD-Verbot jetzt“ zu einer Protestrunde durch die Innenstadt auf. Die Polizei geht von 4000 Menschen aus. Die Veranstalter sprechen von 12.000 Demonstrierenden.

Auch in Chemnitz wird derzeit gegen die AfD und deren in der vergangenen Woche bekanntgewordenen Pläne zur Massendeportation von Ausländern und von Deutschen mit Migrationshintergrund demonstriert. Mehrere Tausende Menschen folgten dem Aufruf zur Demonstration am Marx-Monument im Stadtzentrum, den ein Bündnis von Vereinen und Organisationen...