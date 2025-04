Mehrere Verletzte bei Angriff auf Fußballfans

Auf einem Autobahnparkplatz in Osthessen gehen Unbekannte auf Anhänger von Energie Cottbus los. Sie rauben Fanartikel und entkommen. Führt die Spur nach Sachsen?

Ronshausen.

Ein Bus mit Anhängern von Energie Cottbus ist bei einer Rast auf einem Autobahnparklatz an der A4 in Osthessen von gegnerischen Fans angegriffen worden. Neun Businsassen wurden bei dem Angriff am Samstagabend durch Schläge verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte.

Die Fangruppe aus der Lausitz befand sich auf der Rückreise von der Partie beim 1. FC Saarbrücken (1:2). "Der FC Energie Cottbus ist erschüttert über den brutalen Vorfall, der sich gegen einen mit Familien, darunter auch Frauen und Kinder, besetzten Fanbus richtete", teilte der Fußball-Drittligist mit.

Die kurz nach dem Angriff eintreffenden Streifen der Polizei trafen lediglich die Insassen des Fanbusses an. Die in mehreren Autos angereisten mutmaßlichen Angreifer entkamen auf der A4 in Richtung Osten.

Verletzte sind zwischen 21 und 53 Jahre alt

Nach ersten Ermittlungen entwendeten sie Fanartikel im Wert von schätzungsweise 500 Euro. Laut Zeugenaussagen sollen die mutmaßlichen Täter Embleme des Fußballvereins Dynamo Dresden mit sich geführt haben. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Bei den Verletzten soll es sich um neun Menschen im Alter zwischen 21 und 53 Jahren aus den Landkreisen Spree-Neiße, Cottbus sowie Elbe-Elster handeln. Zwei von ihnen kamen mit schwereren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. "Ein solches Verhalten hat nichts mit Fußball und Sport zu tun, sondern ist vor allem in dieser offensichtlich geplanten Art und Weise kriminell und entbehrt jedweder Rechtfertigung", hieß es vom FC Energie. (dpa)