Ein Unbekannter nahm Geld und Schmuck der Frau nach einem gezielten Schockanruf entgegen. (Symbolbild)
Ein Unbekannter nahm Geld und Schmuck der Frau nach einem gezielten Schockanruf entgegen. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Sachsen
Mehrere Zehntausend Euro an falschen Polizisten übergeben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Seniorin fällt auf eine verbreitete Betrugsmasche herein, die sie ihr Erspartes kostet. Was bisher bekannt ist.

Delitzsch.

Eine Seniorin aus Delitzsch (Landkreis Nordsachsen) hat eine fünfstellige Geldsumme an Betrüger übergeben. Dabei hatten die Unbekannten die 89-Jährige mit einem Schockanruf so in Angst versetzt, dass sie das Geld sowie Schmuck am Dienstagnachmittag einem falschen Polizisten übergab, wie die Polizei mitteilte. 

Der Frau wurde telefonisch erklärt, dass eine Verwandte bei einem Verkehrsunfall ein Kind sowie eine Frau verletzt habe. Gegen eine Kautionssumme müsse diese nicht dafür ins Gefängnis. Die vermeintliche Stimme der Bekannten sei dabei kurz zu hören gewesen. Daraufhin händigte die Seniorin das Geld einem Unbekannten aus. 

Die Polizei ermittelt wegen Betruges und sucht nach Zeugen. Die Beamten weisen außerdem darauf hin, dass Polizisten am Telefon niemals eine Übergabe von Wertgegenständen oder Geld fordern würden. (dpa)

