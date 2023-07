Mehrfamilienhaus gerät bei Bauarbeiten in Leipzig in Brand

Leipzig.

Bei Bauarbeiten ist das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhaus in Leipzig in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei 32 und 36 Jahre alte Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes verlegten Montagmittag Abdeckungen an den Balkonen im Dachgeschoss des Hauses. Nach dem Abschluss der Arbeiten an einem Balkon brauch dort aus noch unbekannter Ursache das Feuer aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Die Hausbewohner wurden von Rettungskräften in Sicherheit gebracht.