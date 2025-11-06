Mehrfamilienhaus in Zwickau gerät in Brand - drei Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Zwickau bricht ein Feuer aus. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Zwickau. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau sind drei Personen leicht verletzt worden. Das Wohnhaus ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Das Feuer sei am Mittwochabend im Stadtteil Marienthal ausgebrochen. Genauere Informationen zum Ausbruch des Feuers sowie zum Brandgeschehen konnte die Polizei bislang nicht geben.

Bei den verletzten Personen handele es sich um einen 19-jährigen Mann, eine 25-jährige Frau sowie um eine 71-jährige Frau. Alle drei wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.

Wie viele Menschen genau von dem Feuer und der darauffolgenden Evakuierung betroffen waren, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Zur Brandursache werde noch ermittelt. (dpa)