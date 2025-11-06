Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Blick auf das Brandgeschehen ist noch vieles unklar. (Symbolbild)
Mit Blick auf das Brandgeschehen ist noch vieles unklar. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Mit Blick auf das Brandgeschehen ist noch vieles unklar. (Symbolbild)
Mit Blick auf das Brandgeschehen ist noch vieles unklar. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Mehrfamilienhaus in Zwickau gerät in Brand - drei Verletzte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Mehrfamilienhaus in Zwickau bricht ein Feuer aus. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus. Das Gebäude ist aktuell unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Zwickau.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Zwickau sind drei Personen leicht verletzt worden. Das Wohnhaus ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Das Feuer sei am Mittwochabend im Stadtteil Marienthal ausgebrochen. Genauere Informationen zum Ausbruch des Feuers sowie zum Brandgeschehen konnte die Polizei bislang nicht geben. 

Bei den verletzten Personen handele es sich um einen 19-jährigen Mann, eine 25-jährige Frau sowie um eine 71-jährige Frau. Alle drei wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. 

Wie viele Menschen genau von dem Feuer und der darauffolgenden Evakuierung betroffen waren, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Zur Brandursache werde noch ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:08 Uhr
4 min.
Jubiläum für internationales Pantomime-Festival in Dresden
Künster aus sechs Ländern gestalten den Jubiläumsjahrgang beim 40. Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden vom 12. bis 16. November (Archivbild).
Geschichten erzählen ohne Worte, das ist die hohe Kunst der Pantomime. Wer sich auf sie einlässt, entdeckt einen verblüffenden Reichtum an Spielarten.
09:10 Uhr
1 min.
Wohnhaus in Neustadt nach Brand unbewohnbar
Brandursache und Höhe des Sachschadens sind nach einem Wohnhausbrand in Neuhaus noch unklar. (Symbolbild)
Am Sonntag brennt es in einem Wohnhaus in Neustadt. Die Bevölkerung wird vor dichtem Rauch gewarnt. Die Rauchwarnung ist nun aufgehoben und der Brand gelöscht. Was noch bekannt ist.
21:52 Uhr
1 min.
Auto brennt zwischen zwei Häusern aus - Besitzer verletzt
Einen Autobrand löschte die Feuerwehr in Dresden. (Symbolbild)
In Dresden brennt ein Auto komplett aus. Der Besitzer wird ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Häuser übergriffen.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:07 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 07.11.2025
 6 Bilder
Deutsche Eistänzer beim ISU Grand Prix in Japan: Janse Van Rensburg und Steffan auf dem Eis
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel