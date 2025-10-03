Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trainer Felix Koslowski vom SSC Palmberg Schwerin.
Trainer Felix Koslowski vom SSC Palmberg Schwerin. Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Meister Schwerin ist in Dresden gefordert
Der letzte Triumph im Supercup für den SSC Schwerin datiert von 2020. In Dresden soll die Durststrecke enden. Doch im Team gab es einen großen Umbruch. Coach Koslowski dämpft daher die Erwartungen.

Schwerin.

Mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck sind die Schweriner Volleyballerinnen von einem Kurz-Trainingslager in der Türkei zum Supercup nach Dresden gereist. Etwas mehr als fünf Monate nach dem Erfolg im Kampf um die deutsche Meisterschaft gegen den Dresdener SC möchte das Team am Samstag (17.15 Uhr) in der sächsischen Landeshauptstadt erneut über den Pokalsieger triumphieren und zum ersten Mal seit 2020 auch den Supercup wieder gewinnen. 

Cheftrainer Felix Koslowski dämpfte allerdings zu große Erwartungen angesichts des Umbruchs bei den Mecklenburgerinnen. Neun Spielerinnen haben den Club nach der vergangenen Saison verlassen, acht neue sind gekommen. "Wir reisen mit einer jungen, neu zusammengestellten Mannschaft nach Dresden, die viel Potenzial hat, aber sicherlich auch noch Zeit braucht", hatte der 41-Jährige schon vor dem Türkei-Trip eingeräumt.

Aufgrund der Leistungen seiner Mannschaften bei den Testspielen in Izmir gegen den türkischen Erstliga-Aufsteiger Göztepe (3:2, 1:3) sah sich Koslowski denn auch bestätigt. "Das war ein physisch starker Gegner mit gutem Aufschlag, der uns in mehreren Bereichen gefordert und Schwachstellen aufgezeigt hat", sagte er. "Diese Themen haben wir direkt in den Spielen und anschließend im Training aufgegriffen und begonnen, zu bearbeiten." (dpa)

