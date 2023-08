Menschen in Auto eingeschleust: Fahrer versucht zu fliehen

Heidenau.

Ein Schleuser hat zehn Menschen in einem Auto über die deutsche Grenze gebracht und anschließend versucht, zu Fuß vor der Polizei zu fliehen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, wollten Beamte am Dienstag auf der Autobahn 17 das Auto kontrollieren. Der Fahrer sei jedoch davongerast. Bei Heidenau habe er unvermittelt gebremst und sei über die Autobahn geflüchtet. Die Einsatzkräfte hätten das noch rollende Auto gesichert. Darin fanden sie zehn Menschen aus Syrien und der Türkei, darunter drei Kleinkinder. Der 20-Jährige Fahrer wurde schließlich gefasst. (dpa)