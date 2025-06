Menschenhandel: Bundespolizei stoppt Ungar an Grenze

Ein 25-Jähriger will von Tschechien die Grenze nach Deutschland überqueren. Beamte bemerken bei der Kontrolle: Die ungarischen Behörden suchen nach dem Mann.

Bad Gottleuba-Berggießhübel.

Ein zur Fahndung ausgeschriebener Ungar ist in Bad Gottleuba-Berggießhübel an der Grenze zu Tschechien festgenommen worden. Die ungarischen Behörden hatten nach dem 25-Jährigen wegen Menschenhandels und Beteiligung an einer kriminellen Organisation gesucht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.