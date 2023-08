Menschliche Knochen auf Zwickauer Baustelle gefunden

Zwickau.

Bei Abrissarbeiten auf einem Firmengelände in Zwickau sind menschliche Knochenteile entdeckt worden. Sie hätten in einem Betonschacht gelegen, teilte die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mit. Angaben zur genauen Zahl der Knochen sowie Alter und Geschlecht des oder der Toten konnte die Polizei noch nicht machen. Auch blieb vorerst unklar, wie lange die Knochen schon in dem Schacht lagen. Nach einer ersten Einschätzung seien sie weder aus jüngster Zeit noch aus früheren Jahrhunderten, sagte eine Sprecherin.