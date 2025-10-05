Messe "Jagd & Angeln" zieht rund 20.000 Interessierte an

Jagd- und Angelausrüstung, aber auch Hundesport und Falknerei - mit diesem Mix hat die Messe "Jagd & Angeln" Tausende Besucher erreicht.

Leipzig. Die Messe "Jagd & Angeln" hat in diesem Jahr 20.144 Interessierte nach Leipzig gezogen. Dies sei der höchste Zuspruch seit der Unterbrechung durch Corona, teilten die Veranstalter mit. Sie bezeichnen die Veranstaltung als Ostdeutschlands führende Messe für Jagd, Angeln und Outdoor-Aktivitäten.

283 Aussteller und Verbände hatten sich auf der Verkaufsmesse präsentiert. Zum Programm gehörten auch eine Hundesportarena, die Bundesschafschau oder die Flugshow eines Jagdfalkenhofs. Im nächsten Jahr wird die Messe vom 2. bis 4. Oktober im agra Messepark Leipzig veranstaltet. (dpa)