Messer-Attacke auf couragierten US-Bürger in Dresdner Straßenbahn: Kommt der freigelassene Tatverdächtige nun doch in Haft?

Am Wochenende wollte ein junger Mann in Dresden helfen und wurde erst verprügelt, danach bekam er Messerstiche ins Gesicht ab. Zwei Männer flüchteten, einer wurde gefasst. Der wurde zunächst wieder freigelassen - ändert sich das?

Dresden. Eine blutige Messerattacke in Dresden schlägt nicht nur in Deutschland hohe Wellen, auch international wird darüber berichtet. Das Opfer: ein US-Bürger, der helfen wollte.

Alles begann in der Nacht auf Sonntag in einer Straßenbahn der Linie 7. Ein 20 Jahre alter US-Amerikaner war mit Freunden in der Bahn unterwegs, wie ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber der „Freien Presse“ schildert. „Dann bekamen sie mit, wie zwei Männer offensichtlich eine Frau belästigten.“

Opfer erleidet Schnittwunden im Gesicht

Der junge Mann zeigte Zivilcourage, ging dazwischen. Da schlugen die Männer auf ihn ein. Einer der beiden zückte schließlich ein Messer, stach auf den Helfer ein. Der 20-Jährige erlitt dabei mehrere Schnitte im Gesicht. Mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen kam er zur Behandlung ins Krankenhaus.

Auf Videoaufnahmen, die derzeit im Netz die Runde machen, spricht er nach der Attacke mit bandagiertem Gesicht in die Kamera. Auch Aufnahmen aus der Bahn sind zu sehen – überall ist Blut. Und Taschentücher, die als notdürftiges Verbandsmaterial benutzt wurden.

Die Angreifer türmten nach der Tat. „Einen konnten wir kurz danach stellen“, so der Polizeisprecher. Bei dem 21-jährigen Syrer handelt es sich laut Polizei jedoch nicht um den Messerangreifer. Dieser ist weiterhin flüchtig.

Festgenommener ist polizeibekannt

„Wir sind mit Hochdruck dran, ihm habhaft zu werden“, versichert der Beamte am Telefon. Weiß man, um wen es sich dabei handelt? „Es gibt Hinweise, aber die sind noch nicht bestätigt.“

Sein mutmaßlicher Mittäter ist bei der Polizei kein Unbekannter. Er ist bereits wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch sowie Diebstahl aktenkundig.

Was zudem über ihn bekannt ist: „Er ist 21 Jahre alt und wohnt in Dresden.“ Er sei wohl geduldet. Auch wurde der Syrer noch nicht vernommen und kam kurz nach seiner vorläufigen Festnahme wieder frei.

Das sagt die Staatsanwaltschaft

Im Netz sorgte das für einen Aufschrei. Tenor: Wie kann man einen Polizeibekannten nach solch einer Gewalttat wieder auf freien Fuß setzen? „Es lagen schlicht keine Haftgründe vor“, so der Beamte am Telefon. Also Nachfrage bei der Dresdner Staatsanwaltschaft.

„Der Bereitschaftsstaatsanwalt hat nach Prüfung des Sachverhalts keine Haftgründe gesehen“, teilt Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt unserer Redaktion mit. Jedoch kündigte er am Telefon an: „Wir prüfen das jetzt nochmal.“ Also könnte es sein, dass der 21-Jährige doch in U-Haft kommt? Schmidt ausweichend: „Wir gucken uns die Akte nochmal gründlich an.“

Internationale Medien berichten über Angriff

Die Attacke hatte nicht nur in Deutschland im Netz hohe Wellen geschlagen, auch die internationale Presse berichtete darüber.

„Auf amerikanischen guten Samariter eingestochen, nachdem er einen syrischen Einwanderer in Deutschland konfrontierte, als er eingriff, um Belästigung zu stoppen“ titelt etwa die „New York Post“. Bei „Newsweek“ schreibt man zurückhaltender: „US-Bürger schwer verletzt bei Messerstecherei in Dresden, Verdächtiger auf der Flucht“. Die „Jerusalem Post“ titelte: „Auf Amerikaner eingestochen, während er Belästigung von Frauen in Dresden stoppte“.

In der Pressemitteilung nach der Tat war noch von mehreren belästigten Frauen die Rede. Der Polizeisprecher bestätigte dies gegenüber der „Freien Presse“. Dies seien die ursprünglich mitgeteilten Informationen gewesen. Nach jetzigem Stand handele es sich jedoch nur um eine Frau. Diese stünde in keiner Beziehung zum Schwerverletzten.

Ermittlungen werden Zeit benötigen

Im Lauf des Tages wollen Staatsanwaltschaft und Polizei mit einem gemeinsamen Statement an die Öffentlichkeit gehen, kündigte Oberstaatsanwalt Schmidt an. Das kam dann auch am späten Montagnachmittag, erhielt jedoch wenig Neues.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln weiter wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Staatsanwaltschaft wurde die Ermittlungsakte vorgelegt und die Strafverfolger hätten bereits „umfangreiche Ermittlungshandlungen in dem Fall angeordnet“.

Die Ermittlungen dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus ermittlungstaktischen Gründen werde es derzeit weder von Staatsanwaltschaft noch von der Polizei weitergehende Äußerungen zum Stand der Ermittlungen geben. Man wolle den Ermittlungserfolg nicht gefährden.

Derweil sucht die Polizei weiter nach Zeugen der Attacke. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0351/483 22 33 zu melden. (phy)