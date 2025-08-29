Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der Dresdner Neustadt kam es in der Nacht zu Sonntag in einer Straßenbahn zu einem Messerangriff. (Symbolfoto)
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Messerattacke in Dresden - zweiter Täter stellt sich
Ein US-Amerikaner wurde mit einem Messer verletzt, als er Frauen in einer Straßenbahn schützen wollte. Einer der mutmaßlichen Täter ist bereits gefasst, nun ist auch der zweite Täter festgenommen.

Dresden.

Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Fahndung hat sich der mutmaßliche Haupttäter der Messerattacke in einer Dresdner Straßenbahn gestellt. Der 20-jährige Syrer wählte am Nachmittag den Notruf und nannte seinen Standort, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Beamte nahmen ihn daraufhin im Stadtteil Cotta fest. 

Der 20-Jährige soll nun zeitnah einem Richter vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheidet. Ihm werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll bei dem Angriff in der Nacht zum vergangenen Sonntag einem gleichaltrigen US-Amerikaner mit einem Messer Schnittverletzungen im Gesicht zugefügt haben. 

Sachsens Innenminister: Wichtiger und zügiger Erfolg

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) lobte die Festnahme als einen wichtigen und zügigen Erfolg. "Die beteiligten Kräfte haben starken Verfolgungsdruck aufgebaut und damit die hohe Schlagkraft und Professionalität der sächsischen Polizei unter Beweis gestellt", sagte er laut Mitteilung. 

Der Erfolg zeige, wie entschlossen die Staatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam vorgegangen seien, sagte die sächsische Justizministerin Constanze Geiert (CDU). "Er macht deutlich, dass die bisherigen Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Dresden mit Hochdruck und absoluter Priorität geführt worden sind."

Laut vorherigen Polizeiangaben ging der US-Amerikaner dazwischen, als zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigten. Daraufhin griff ihn einer der beiden Männer mit einem Messer an. Er erlitt eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht. Lebensgefahr bestand laut Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt. Geiert dankte dem jungen Mann für seine große Zivilcourage. Er erfahre zu Recht große Anerkennung, sagte der sächsische Innenminister.

Weiterer Tatverdächtiger bereits in U-Haft

Die Ermittler hatten am Vormittag eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben, nachdem sie den Hauptverdächtigen in den vergangenen Tagen an mehreren möglichen Aufenthaltsorten nicht festgestellt hatten. Ein weiterer Tatverdächtiger befindet sich bereits seit Dienstag in Untersuchungshaft. Der 21-jährige Syrer soll an dem Angriff maßgeblich beteiligt gewesen sein. Er war bereits kurz nach der Tat festgenommen worden, befand sich zwischenzeitlich jedoch auf freiem Fuß, weil die Staatsanwaltschaft zunächst keine Haftgründe sah. (dpa)

Mehr Artikel