Messervorfälle sind an Sachsens Schulen "absolute Ausnahme"

Ein Messerangriff an einer Berliner Grundschule sorgte für Schlagzeilen – doch in Sachsen ist die Lage laut Kultusministerium ruhig.

Dresden.

An Sachsens Schulen ist Messergewalt kein zunehmendes Problem. Messerangriffe seien die absolute Ausnahme, teilte das Kultusministerium mit. Gelegentlich gebe es Meldungen über Schüler oder Schülerinnen, die ein Messer in die Schule mitgebracht und es Mitschülern gezeigt hätten, so das Ministerium. Selten komme es auch zu Bedrohungen. In der regionalen Verteilung sticht dabei aber kein Ort besonders hervor.