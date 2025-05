Meteorologe Jurik Müller – Hüter der Wettererfahrungen

Im Zeitalter der satellitengestützten Wettervorhersagen scheinen Bauernregeln ihre Funktion verloren zu haben. Hat der Erfahrungsschatz ausgedient? Jurik Müller sammelt und schreibt neue Sprüche.

Halle.

Wie wird das Wetter morgen? Die richtige Antwort interessiert die Menschheit von der Urzeit bis heute. Auch Jurik Müller begeistert das Thema seit seiner Jugend. Er führt ein Wettertagebuch und studierte in Berlin Meteorologie. Danach arbeitete er bis zum Ruhestand beim Deutschen Wetterdienst in Halle und Leipzig. Neben der modernen Wettervorhersage faszinierten ihn die jahrhundertealten Bauernregeln. "Wettererfahrungen in Reime zu fassen, ist genial. Sie sind leicht zu merken und anzuwenden, und sie können mühelos mündlich weitergegeben werden", sagt Müller.