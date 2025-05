Meteorologen erwarten kräftige Gewitter in Sachsen

Subtropische Luft aus dem Süden und kühlere Nordseeluft treffen über Sachsen aufeinander. Ab dem Nachmittag kann es deswegen örtlich kräftig gewittern.

Leipzig.

Meteorologen erwarten ab Samstagnachmittag in Sachsen kräftige Gewitter und Starkregen. Vom Osterzgebirge bis in die südliche Oberlausitz könnten die Gewitter teils schwere Sturmböen und Hagel bringen, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Die Niederschläge sollen in der Nacht nachlassen. In den nächsten Tagen sei dann kein Regen mehr in Sicht.