Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kamenz hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. (Archivbild)
Kamenz hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. (Archivbild) Bild: picture alliance / ZB
Kamenz hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. (Archivbild)
Kamenz hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. (Archivbild) Bild: picture alliance / ZB
Sachsen
Michael Preuß wird neuer Oberbürgermeister in Kamenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neuer Oberbürgermeister für Kamenz nach 21 Jahren: Michael Preuß setzt sich mit 73,4 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten durch.

Kamenz.

Michael Preuß ist der neue Oberbürgermeister in Kamenz. Der 44 Jahre alte parteilose Kandidat erhielt im ersten Wahlgang nach vorläufiger Auszählung am Sonntag 73,4 Prozent der Stimmen. Sein einziger Gegenkandidat Stefan Seibt vom Bürgerbündnis "Miteinander für Kamenz" kam demnach auf 26,6 Prozent. Preuß wird Nachfolger von Roland Dantz (parteilos), der nach 21 Jahren nicht mehr antrat.

Preuß ist in Kamenz geboren und hatte nach der Ausbildung zum Bau- und Möbeltischler und dem Fachabitur ein Hochschulstudium für Architektur und Stadtplanung absolviert. Seit 2021 ist er Bau- und Stadtentwicklungsdezernent in der Stadt mit knapp 17.000 Einwohnern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
07.09.2025
2 min.
Meißen: Parteiloser Kandidat Renner neuer Oberbürgermeister
Markus Renner wird neuer Meißener Oberbürgermeister. Der parteilose Kandidat erhielt am Sonntag im ersten Wahlgang nach vorläufiger Auszählung 58,5 Prozent der Stimmen. (Symbolbild)
Der bisherigen Finanzbürgermeister Markus Renner hat das Rennen ums Rathaus im ersten Wahlgang entschieden. Der parteilose Kandidat setzt sich gegen den aussichtsreichen AfD-Kandidaten Jurisch durch.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
05.09.2025
2 min.
Brandserie im Landkreis Bautzen: Zwei junge Männer angeklagt
Den 17- und 18-Jährigen wird unter anderem vorsätzliche Brandstiftung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Einbruch vorgeworfen. (Symbolbild).
Es geht auch um Monsterböller und einen Einbruch im Jugendclub: Was steckt hinter der mysteriösen Brandserie mit einem hohen Schaden in Kamenz?
Mehr Artikel