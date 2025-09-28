Michael Preuß wird neuer Oberbürgermeister in Kamenz

Neuer Oberbürgermeister für Kamenz nach 21 Jahren: Michael Preuß setzt sich mit 73,4 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten durch.

Kamenz. Michael Preuß ist der neue Oberbürgermeister in Kamenz. Der 44 Jahre alte parteilose Kandidat erhielt im ersten Wahlgang nach vorläufiger Auszählung am Sonntag 73,4 Prozent der Stimmen. Sein einziger Gegenkandidat Stefan Seibt vom Bürgerbündnis "Miteinander für Kamenz" kam demnach auf 26,6 Prozent. Preuß wird Nachfolger von Roland Dantz (parteilos), der nach 21 Jahren nicht mehr antrat.

Preuß ist in Kamenz geboren und hatte nach der Ausbildung zum Bau- und Möbeltischler und dem Fachabitur ein Hochschulstudium für Architektur und Stadtplanung absolviert. Seit 2021 ist er Bau- und Stadtentwicklungsdezernent in der Stadt mit knapp 17.000 Einwohnern. (dpa)