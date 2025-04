Michel und Homann wollen SPD-Vorsitzende bleiben

Kathrin Michel und Henning Homann wollen die SPD Sachsen weiter führen – und setzen auf einen Modernisierungskurs. Auch schwierigen Fragen wollen sie sich dabei stellen.

Dresden. Kathrin Michel und Henning Homann wollen Vorsitzende der SPD Sachsen bleiben. Auf dem Landesparteitag im Juni treten sie erneut als Doppelspitze an, wie Homann bei einem Pressegespräch in Dresden sagte. "Wir sind bereits nominiert worden und für die Unterstützung, die uns bis hierhin signalisiert wurde, sehr, sehr dankbar."

Doppelspitze will auf Erneuerung setzen

Homann kündigte einen Modernisierungsprozess für seine Partei an. "Wir wissen, dass wir vor großen Herausforderungen stehen", sagte er. Die SPD brauche neue Antworten, etwa zu den Themen Digitalisierung, der Zukunft der Arbeit und Bildung. Für diesen Veränderungsprozess müsse man sich Zeit nehmen, sagte Michel.

Bereits begonnen haben die sächsischen Sozialdemokraten laut Homann mit der organisatorischen Erneuerung, um die Basis zu stärken und die Partei finanziell langfristig besser aufzustellen, und der strategischen Neuausrichtung.

Homann: "Auch schwierigen Fragen stellen"

Mit den Ergebnissen der Bundestags- und Landtagswahlen dürfe sich die SPD nicht zufriedengeben, sagte Homann. "Dazu müssen wir uns auch den unangenehmen und schwierigen Fragen stellen." Die SPD müsse sich neu erfinden, dabei wolle man in Sachsen nicht auf die Bundespartei warten, sondern sich eigenen Gedanken machen, ergänzte Michel. Ob die geopolitische Lage oder die Lage in Deutschland – alles sei in einer rasanten Veränderung begriffen. "Da muss sich auch eine Partei hinterfragen: Bin ich jetzt noch on point?"

Michel und Homann sind seit 2021 Vorsitzende der SPD in Sachsen. "Die letzten dreieinhalb Jahre waren für uns alles andere als leicht", sagte Michel. Die Zeit sei grundlegend durch Wahlkämpfe geprägt gewesen. Nun wolle man Kontinuität in der Partei herstellen. Die SPD hat in Sachsen den Angaben zufolge 4.600 Mitglieder. (dpa)