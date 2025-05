Mihambo, Ogunleye und Co.: Goldener Glanz im Golden Oval

Beim zweiten Golden Oval nach dem Umbau des Heinz-Steyer-Stadions kommen Weltklasse-Athleten nach Dresden. Die neue Einstufung durch den Leichtathletik-Verband lässt die Tradition wieder aufleben.

Dresden. Ein hochkarätig besetztes Feld soll beim zweiten Golden Oval nach dem Umbau des Dresdner Heinz-Steyer-Stadions für Glanzlichter sorgen. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist ebenso am Start wie Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, die Ausnahme-Diskuswerferin Valarie Allman aus den USA sowie die Bronze-Staffel der Damen von Paris. 16 Wettbewerbe stehen am Sonntag (13.00 Uhr/Livestream auf Sportschau.de, ab 15.30 Uhr/ARD) an.

Kurzfristig hat auch noch der Amerikaner Christopher Nielsen für den Stabhochsprung gemeldet. Der Silbermedaillen-Gewinner von Tokio trifft auf den Hallen-Europameister Emmanouil Karalis aus Griechenland und Bo Kanda Lita Baehre aus Düsseldorf.

Vorgeschmack auf deutsche Meisterschaften

Für Lokalkolorit sorgt Karl Bebendorf vom Dresdner SC 1898 über 1.500 Meter. Der EM-Dritte über 3.000 Meter Hindernis geht in glänzender Form an die Startlinie, nachdem er in der Vorwoche eine neue deutsche Bestleistung über 2.000 Meter Hindernis aufgestellt hatte.

Das Heinz-Steyer-Stadion wurde 2024 wiedereröffnet. Bild: Robert Michael/dpa Das Heinz-Steyer-Stadion wurde 2024 wiedereröffnet. Bild: Robert Michael/dpa

In der fast ausverkauften Arena erhalten die Zuschauer einen Vorgeschmack auf das Finale der deutschen Meisterschaften Anfang August an selber Stelle. In einem nationalen Rennen über 400 Meter streiten die mehrmalige deutsche Meisterin Corinna Schwab aus Chemnitz, die Rostockerin Johanna Martin sowie Jana Lakner und Mona Mayer aus Regensburg und die Leverkusenerin Annkathrin Hoven um den Sieg.

Umkämpfte Diskus-Wettbewerbe

Erstklassig besetzt sind die Diskus-Felder. Die Olympia-Vierte Marike Steinacker, die Silbermedaillen-Gewinnerin von Tokio, Kristin Pudenz vom OSC Potsdam und die EM-Medaillengewinnerin Shanice Craft vom SV Halle wollen der Favoritin Allman den Sieg streitig machen.

Bei den Männern ist der Olympia-Dritte Matthew Denny aus Australien nach seinen Siegen in Doha und beim Werfertag in Halle bereits in Form.

Der Olympia-Sechste Clemens Prüfer aus Potsdam sowie der WM-Achte Henrik Janssen vom SC Magdeburg, Mika Sosna (TSG Bergedorf), Steven Richter (LV 90 Erzgebirge) oder der Olympia-Dritte von 2016, der Wattenscheider Daniel Jasinski, wollen den Favoriten stürzen.

Verband verleiht Golden Oval Silber Level

Neben dem Weltklassefeld hat auch das Golden Oval eine Aufwertung mit dem Silber-Label von World Athletics erfahren und zählt somit zu den hochkarätigsten Leichtathletik-Veranstaltungen weltweit. Damit knüpft das im vergangenen Jahr wiedereröffnete Heinz-Steyer-Stadion an alten Traditionen an.

Heike Drechsler zählt zu den Weltrekordlerinnen, die eine Bestleistung in Dresden aufgestellt hatten. Bild: Robert Michael/dpa Heike Drechsler zählt zu den Weltrekordlerinnen, die eine Bestleistung in Dresden aufgestellt hatten. Bild: Robert Michael/dpa

13 DDR-Weltrekorde wurden auf einer der weltweit schnellsten Laufbahnen sowie im Stadionrund aufgestellt. Neben den Sprinterinnen Renate Stecher und Marlies Göhr und der Hochspringerin Rosemarie Ackermann trugen sich auch Evelin Jahl mit dem Diskus, Speerwerferin Ruth Fuchs sowie Weitspringerin Heike Drechsler in die Bestenlisten ein. (dpa)