Mikrodarlehen von bis zu 30.000 Euro für Existenzgründer

Dresden.

Existenzgründerinnen und Existenzgründer in Sachsen können ein zinsverbilligtes Mikrodarlehen von bis zu 30.000 Euro für ihre Vorhaben erhalten. Das Darlehen könne ab sofort bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragt werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Dresden mit. Demnach beträgt die Laufzeit der Darlehen maximal sechs Jahre - davon ein Jahr tilgungsfrei.