Milde Luft und Regen: Viel Wasser in Sachsens Flüssen

Dresden. Plusgrade und Regen lassen Bäche und Flüsse in Sachsen noch bis zum Wochenende weiter anschwellen. Aktuell liege der Durchfluss bei allen Pegeln über den monatstypischen Werten, Hochwassergefahr bestehe aber nicht, wie ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Donnerstag sagte. Für Freitag würden nur noch geringfügige Niederschläge zwischen fünf bis zehn Litern pro Quadratmeter erwartet und dann bis kommenden Mittwoch keine mehr. Die Hydrologen gehen davon aus, dass die Höchststände der Pegel unterhalb der niedrigsten Hochwasser-Alarmstufe 1 bleiben.

Die Schneedecke ist den Angaben nach bis in die oberen Berglagen fast abgeschmolzen, auf dem Fichtelberg messe sie noch 69 Zentimeter. "Da die Böden gesättigt und zum Teil auch noch gefroren sind, werden der letzte tauende Schnee und der Regen insbesondere am Freitag schnell abfließen", sagte der LfULG-Sprecher. Auch die Elbe soll noch bis Samstag weiter zunehmen, laut Vorhersage am Pegel Dresden bis maximal 3,50 Meter. Am Vormittag stand der Wert aktuell bei 2,89 Meter, normal sind an der Augustusbrücke zwei Meter. (dpa)