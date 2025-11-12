Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Wetter ist immer noch herbstlich mild in Mitteldeutschland. (Archivbild)
Das Wetter ist immer noch herbstlich mild in Mitteldeutschland. (Archivbild)
Sachsen
Milde Temperaturen und Sonne
Die Temperaturen bleiben in Mitteldeutschland zweistellig. Regen bahnt sich zum Wochenende an.

Leipzig.

Das Wetter bleibt trocken und heiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Am Mittwochmorgen lösen sich die Nebelfelder laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zumeist schnell auf, danach soll es bei durchziehenden Wolken insgesamt heiter werden. In Sachsen-Anhalt steigen die Temperaturen demnach auf 12 bis 16 Grad, in Sachsen und Thüringen betragen die Höchstwerte 11 bis 14 Grad. 

In der Nacht zum Donnerstag sagt der DWD Tiefstwerte von acht bis zwei Grad voraus. Mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Der Donnerstag wird dem DWD zufolge heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad. In der Nacht zum Freitag könnte es erste Regenschauer geben. Diese setzen sich tagsüber lokal fort, wobei die Temperaturen auf höchstens 10 bis 15 Grad fallen. (dpa)

