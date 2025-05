Millionengewinn für Lotto-Spieler aus Dresden

Zum vierten Mal in diesem Jahr geht ein Millionengewinn im Lotto nach Sachsen. Was sind die berühmten "sechs Richtigen" diesmal wert?

Leipzig. Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat bei der Ziehung am vergangenen Samstag einen Millionengewinn abgeräumt. Wie aus der Gewinnübersicht des Deutschen Lottoblocks hervorgeht, hatte der Tipper als bundesweit einziger sechs Richtige im klassischen Zahlenlotto "6 aus 49" auf seinem Spielschein. Damit gewann der oder die Glückliche knapp 3,3 Millionen Euro. Es ist der vierte Millionengewinn des Jahres in Sachsen.

Der Spielschein wurde laut Sachsenlotto in einer Annahmestelle in Dresden abgegeben. Bislang sei der Gewinner noch anonym - er oder sie müsse sich nun in einer Annahmestelle oder der Lotto-Zentrale in Leipzig melden. (dpa)