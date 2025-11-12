Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wolfpopulation stagniert in Deutschland auf recht hohem Niveau.
Die Wolfpopulation stagniert in Deutschland auf recht hohem Niveau. Bild: Philipp Schulze/dpa
Die Wolfpopulation stagniert in Deutschland auf recht hohem Niveau.
Die Wolfpopulation stagniert in Deutschland auf recht hohem Niveau. Bild: Philipp Schulze/dpa
Sachsen
Mindestens 1.636 Wölfe leben in Deutschland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wolfpopulation stagniert in Deutschland auf recht hohem Niveau. Die meisten Tiere leben in Niedersachsen und Brandenburg.

Görlitz.

Seit dem Beginn der Wiederbesiedlung durch den Wolf vor 25 Jahren stagniert die Anzahl der Wolfsterritorien erstmals in Deutschland. Das ergibt das Monitoring der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes 2024/2025 bis 30. April. 

Das bundesweite Wolfsvorkommen konzentriert sich demnach wie in den Vorjahren auf das Gebiet von Niedersachsen über Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bis nach Sachsen. 

Aber auch in allen anderen Flächenbundesländern (außer dem Saarland) wurden Wolfsterritorien nachgewiesen. Das Gebiet habe sich um knapp fünf Prozent vergrößert. Dabei verdichten sich vor allem die Vorkommen in den bekannten Regionen weiter, und Lücken werden geschlossen. 

Im Süden und Westen des Landes etablieren sich Wölfe auch in neuen Gebieten, die bestätigten Vorkommen sind aber weiterhin häufig weit voneinander entfernt, wie es weiter hieß.

Die meisten Wölfe in Niedersachsen und Brandenburg

Insgesamt 276 Territorien wurden bestätigt: 219 Wolfsrudel, 43 Wolfspaare und 14 territoriale Einzeltiere. Die meisten Wolfsterritorien gab es in Niedersachsen (63) und Brandenburg (60) gefolgt von Sachsen (46), Sachsen-Anhalt (38) und Mecklenburg-Vorpommern (34).

Mindestens 1.636 Wolfsindividuen lebten (Stand 10.11.2025) im Bundesgebiet: 544 Wölfe konnten als ausgewachsen eingestuft werden, bei weiteren 62 war nicht festzustellen, ob es sich um erwachsene Tiere handelte. Zusätzlich konnten 183 Jährlinge (Wölfe im zweiten Lebensjahr) und 769 Welpen (Wölfe im ersten Lebensjahr) nachgewiesen werden. Bei 34 Individuen war nicht sicher, ob sie Jährlinge oder Welpen waren, bei weiteren 44 Individuen konnte das Alter gar nicht bestimmt werden.

Im Monitoringjahr 2024/25 wurden 163 Wölfe tot aufgefunden. Die dabei mit Abstand am häufigsten festgestellte Todesursache war weiterhin der (Straßen-)Verkehr: 124 Tiere kamen so ums Leben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
4 min.
Wölfe in Mittelsachsen aktiv: Schafe bei Hainichen und Oederan gerissen
Ein Wolf (Symbolbild) hat bei Hainichen ein Schaf gerissen – auch aus dem Raum Oederan wurde jüngst ein Riss dokumentiert.
Mindestens drei Tiere wurden in diesem Jahr im Landkreis durch den Wolf getötet, weitere verletzt. Besteht eine Gefahr, den Raubtieren beim Waldspaziergang zu begegnen?
Franziska Bernhardt-Muth
12:28 Uhr
3 min.
Wolfspopulation in Sachsen konstant
In Sachsen leben aktuell 35 Wolfsrudel, zehn Wolfspaare und eine Einzelwölfin. (Symbolbild)
Sachsen gehört zu den Bundesländern, in denen die meisten Wölfe leben. Beim Monitoring werden die Wölfe "durchgezählt". Jetzt gibt es neue Zahlen.
15:49 Uhr
2 min.
Mann bei Streit in Leipzig schwer verletzt
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)
Vor einer Hilfseinrichtung in Leipzig kommt es zu einem Streit, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wird. Verdächtigt wird ein 33-Jähriger, gegen den bereits ein anderer Haftbefehl vorlag.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
15:50 Uhr
2 min.
Möbel für den Flur: Tipps für enge Räume und mehr Stauraum
Helle Farben und gute Beleuchtung machen den Flur freundlicher: Mehrere Lichtquellen schaffen eine angenehme Atmosphäre.
Nicht nur das Design und die Funktionalität sind beim Kauf wichtig: Worauf es noch ankommt, wenn man neue Möbel für den Flur sucht. Und was hilft, damit enge Eingangsbereiche nicht chaotisch wirken.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel