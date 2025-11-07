Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mindestens 100.000 Euro: So teuer wird die Alkohol-Fahrt durch Leipzig für Katja Krasavice

Akzeptiert sie den Strafbefehl, muss Katja Krasavice ordentlich blechen. Bild: Annette Riedl/dpa
Akzeptiert sie den Strafbefehl, muss Katja Krasavice ordentlich blechen. Bild: Annette Riedl/dpa
Mindestens 100.000 Euro: So teuer wird die Alkohol-Fahrt durch Leipzig für Katja Krasavice
Von Patrick Hyslop
Eine Autofahrt an Christi Himmelfahrt dürfte bei der erfolgreichen Rapperin nun zu einer empfindlichen Geldstrafe führen. Und auch ihren Führerschein sieht sie so schnell nicht wieder.

Leipzig.

Die Alkohol-Fahrt vom Mai dieses Jahres kommt Rapperin Katja Krasavice nun teuer zu stehen. Das Leipziger Amtsgericht hat Strafbefehl gegen die 29-Jährige erlassen.

Wie die „Freie Presse“ bereits berichtete, war die erfolgreiche Musikerin an Christi Himmelfahrt nachts mit ihrem BMW 740d xDrive (300 PS stark) alkoholisiert und mit hohem Tempo durch Leipzig gefahren – und dabei einer Streife aufgefallen. Die Beamten mussten Krasavice mit hoher Geschwindigkeit verfolgen, um sie zu stoppen.

Geldstrafe und Führerscheinsperre

Bei einer anschließenden Blutprobe lag die Blutalkoholkonzentration deutlich über 1 Promille. Die Leipziger Staatsanwaltschaft sprach nach dem Vorfall von „absoluter Fahruntüchtigkeit“. Krasavices Führerschein wurde sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig beantragte einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr – dem kam das Amtsgericht am 24. Oktober nach.

Laut „Bild“ wird es für die Rapperin nun teuer. „Es handelt sich um eine Geldstrafe im unteren sechsstelligen Bereich“, so Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke gegenüber der Zeitung. „Die Höhe des Einkommens zur Berechnung wurde geschätzt.“

Für die Schätzung habe man Krasavices Verdienstangaben aus dem Internet bemüht. Die Geldstrafe soll demnach zwischen 100.000 und 200.000 Euro betragen. Viel Geld, über das sich die sächsische Staatskasse freuen darf.

Damit nicht genug: Für Krasavice gibt es demnach auch eine Führerscheinsperre über zehn Monate ab Strafbefehl-Erlass. Neu beantragen kann sie den „Lappen“ erst danach wieder.

Razzia wegen Sprachnachricht

Ob die selbsternannte „Boss Bitch“ den Strafbefehl akzeptiert? Unklar. Eine diesbezügliche Anfrage des Boulevard-Blattes beantwortete sie nicht. Möglich wäre also auch, dass Krasavices Anwalt Einspruch einlegt – dann könnte es zu einem Prozess kommen.

Nach der Suff-Fahrt hatte die 29-Jährige auf TikTok ein Video veröffentlicht, in dem sie die Sprachnachricht eines angeblichen Polizisten abspielt, der behauptet, bei der Kontrolle in Leipzig dabei gewesen zu sein. Der Mann gibt an, sich privat mit Krasavice treffen zu wollen.

Gegen die gebürtige Tschechin Krasavice (bürgerlich: Katrin Vogel) begannen anschließend Ermittlungen wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung. Im Oktober klingelten deshalb Beamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin sowohl an der Wohnungstüre der Sängerin in Berlin als auch bei ihrer Mutter in Leipzig – jeweils mit einem Durchsuchungsbeschluss. Die Polizisten stellten Datenträger sicher.

Inszenierung aus Geltungsdrang?

Eine Razzia gab es damals nicht nur bei der Musikerin und ihrer Mutter, sondern auch bei einem 28-Jährigen aus Brandenburg.

Man gehe davon aus, „dass die Sprachnachricht von dem Beschuldigten aus Oranienburg abgesetzt wurde“, so Michael Petzold, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin Ende Oktober gegenüber unserer Redaktion. Dieser sei kein Polizist und das Ganze „eine frei erfundene Geschichte“.

Medienberichte, wonach es sich bei dem 28-Jährigen um den Lebensgefährten der Rapperin handeln soll, bezeichnete Petzold als Spekulation. Warum es überhaupt zur angeblichen WhatsApp-Sprachnachricht kam? Petzold spricht von einer Hypothese: Frust über die polizeilichen Maßnahmen seitens der Musikerin. „Und natürlich Geltungsdrang.“

Die Auswertung der Datenträger läuft. Krasavice könnten wegen falscher Verdächtigung theoretisch bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe drohen, so der Sprecher. (phy)

