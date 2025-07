Mindestlohnerhöhung: Etwa jeder fünfte Job betroffen

Zum 1. Januar steigt der Mindestlohn. Davon profitieren in Sachsen rund 359.000 Beschäftigte, viele davon im Gastgewerbe. Die Branche kritisiert zu hohe wirtschaftliche Belastungen.

Dresden.

Die Anhebung des Mindestlohns im Januar 2026 kommt rund 359.000 Arbeitnehmern in Sachsen zugute. Das sei etwa jeder fünfte (21 Prozent) Job in Sachsen, teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Mit der Steigerung des Mindestlohns von 12,82 auf 13,90 Euro steigt die Verdienstsumme für die Betroffenen um insgesamt rund 28 Millionen Euro. Frauen profitieren demnach etwas häufiger als Männer.