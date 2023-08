Minister: Lage der Bauwirtschaft in Sachsen dramatisch

Dresden.

Sachsens Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) hat die aktuelle Lage der Bauwirtschaft als "mehr als kritisch" bezeichnet. Das zeige allein schon die rückläufige Entwicklung bei den Baugenehmigungen in Sachsen, sagte der Minister laut Mitteilung bei einem Treffen mit Vertretern des Handwerks und der Bauwirtschaft am Donnerstag in Dresden. Laut Schmidt wurden im Freistaat 2022 Bauanträge für weniger als 11.500 Wohnungen gestellt, im Jahr davor waren es noch mehr als 13.000. "Schon das war ein Rückgang von 15 Prozent."