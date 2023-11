Mit 2,5 Promille am Steuer: Autofahrerin verursacht Unfall

Dresden.

Mit einem Alkoholwert von 2,5 Promille hat eine Autofahrerin in Dresden einen Unfall verursacht und ist geflohen. Die 40-Jährige war am Dienstagabend beim Abbiegen mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr die Fahrerin weiter. Durch Hinweise von Zeugen wurde die 40-Jährige schließlich von der Polizei gestellt. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin ihren Führerschein. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. (dpa)