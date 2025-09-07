Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Mann fährt mit 4,2 Promille auf der Autobahn nach Berlin (Symbolbild).
Ein Mann fährt mit 4,2 Promille auf der Autobahn nach Berlin (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Ein Mann fährt mit 4,2 Promille auf der Autobahn nach Berlin (Symbolbild).
Ein Mann fährt mit 4,2 Promille auf der Autobahn nach Berlin (Symbolbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Mit 4,2 Promille auf der Autobahn nach Berlin
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Transporter fährt in Schlangenlinien über die A13.

Radeburg.

Ein stark betrunkener Mann ist mit einem Transporter in Schlangenlinien über die Autobahn 13 gefahren. Zeugen alarmierten am Freitag die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Eine Kontrolle der Polizei am Parkplatz Am Finkenberg (Landkreis Meißen) habe einen Atemalkoholwert des 40-Jährigen von 4,2 Promille ergeben.

Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein, ordneten eine Blutentnahme an und nahmen ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Gegen den Mann werde wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Transporter habe beide Fahrspuren in Richtung Berlin benutzt und sei teilweise nur Tempo 50 gefahren. 

Ab einem Wert von 0,5-Promille ist das Autofahren in Deutschland verboten. Bei mehr als 1,1 Promille wird es wegen "absoluter Fahruntüchtigkeit" zur Straftat. Laut Caritas beginnt bei über drei Promille Blutalkoholgehalt eine schwere akute Alkoholvergiftung, die im schlimmsten Fall zum Tod infolge eines Atemstillstands führen kann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
1 min.
Letzte Chance dieses Jahres: Freibad Hainichen kurz vor dem Saisonende
Im Freibad Hainichen neigt sich die Saison dem Ende zu.
Nur noch wenige Tage hat das Freibad geöffnet - die Saison schließt mit einem Highlight.
Franziska Bernhardt-Muth
19.08.2025
2 min.
Mann rast mit 4,2 Promille und Tempo 220 über die Autobahn
Mit lebensgefährlich hohem Alkoholpegel raste der Fahrer über die Autobahn. (Archivbild)
Andere wären längst tot, er setzte sich noch ans Steuer: Mit schier unfassbarem Alkoholpegel ist ein Autofahrer über die A67 gebrettert. Bei seinem Beifahrer versagte sogar das Messgerät der Polizei.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
1 min.
Acht Verletzte bei Auffahrunfall auf A13
Auf der A13 ist ein Transporter umgekippt, nachdem er auf einen Schilderwagen aufgefahren war. (Symbolbild)
Ein Transporter prallt auf der A13 in einen Schilderwagen – acht Menschen werden verletzt, vier davon schwer. Die Polizei prüft, ob der Fahrer Drogen konsumiert hatte.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
Mehr Artikel