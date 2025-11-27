Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ole Werner erklärt die taktische Ausrichtung seines Teams. (Archivbild)
Ole Werner erklärt die taktische Ausrichtung seines Teams. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Ole Werner erklärt die taktische Ausrichtung seines Teams. (Archivbild)
Ole Werner erklärt die taktische Ausrichtung seines Teams. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Mit Dribblings zum Erfolg - Leipzig setzt auf Flügelspieler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die jungen Wilden auf den Außenpositionen der Leipziger begeistern. Trainer Ole Werner hat die Taktik der Mannschaft auf ihr Spiel ausgerichtet.

Leipzig.

Auch im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sky) vertraut RB Leipzig auf die Dribbelkünste seiner Flügelstürmer. Der zu einem der besten Angreifer der Bundesliga aufgestiegene Yan Diomande, der Norweger Antonio Nusa oder Johan Bakayoko sollen mit ihren Stärken für einen erfolgreichen Auftritt im Borussia-Park sorgen.

"Wir schauen ja immer, welcher Spieler bringt welches Element mit, das uns erfolgreich machen kann, und dann versuchen wir, durch unsere taktische Anordnung, durch die Idee, die wir als Mannschaft haben, die Spieler in die Position zu bringen, in der sie ihre Stärken auch ausspielen können", sagte RB-Trainer Ole Werner in der Spieltags-Pressekonferenz. 

Das Eins gegen Eins der Flügelspieler sei eine besondere Qualität. Sie sollen ins Dribbling gehen, dürfen dann aber auch einmal den Ball verlieren, "weil wir dahinter so geordnet sind, dass wir gut im Gegenpressing sind und auch diese Situation absichern", betonte der Trainer.

Diomande trotz Nasenbeinbruchs dabei

Gerade Diomande sucht immer wieder diese Situationen. Mit drei Treffern und drei Vorlagen hat er bislang gezeigt, dass RB mit dieser taktischen Maßgabe gut fährt. Bei fünf Partien ohne Gegentor klappt aber auch die Absicherung weitgehend gut. In Mönchengladbach wird Diomande wieder wirbeln. Ob er wegen seines Nasenbeinbruchs mit einer speziellen Gesichtsmaske aufläuft, ließ Werner offen.

Wer den verletzten Assan Ouédraogo im Leipziger Mittelfeld ersetzen wird, wollte der Coach nicht sagen. Die Tendenz dürfte aber zum österreichischen Fußball-Nationalspieler Xaver Schlager gehen, der wieder völlig fit ist. "Er hatte zuletzt viele Erfolgserlebnisse, fühlt sich auch gut. Er ist voll im Saft", sagte Werner und erneuerte sein Interesse, auch künftig mit Schlager zusammenarbeiten zu wollen. Dessen Vertrag läuft zum Saisonende aus, der Mittelfeldakteur zögert aber noch mit einer Verlängerung des Kontraktes. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
14:30 Uhr
2 min.
Knie-Problem: Rückschlag für Jung-Nationalspieler Ouédraogo
Assan Ouédraogo (RB Leipzig) jubelt nach dem Treffer zum 1:0 gegen Bremen. Nun fällt er verletzungsbedingt aus.
Gerade verzeichnet er eine perfekte Woche im DFB-Trikot und bei RB Leipzig - schon kommt ein Rückschlag. Ouédraogo fällt vorerst aus. Ein weiterer Spieler erlitt einen Nasenbeinbruch.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
24.11.2025
2 min.
Werder-Sportchef sieht trotz 0:2 die "nächsten Schritte"
Die Bremer Spieler bedanken sich nach Abpfiff bei den Fans. Sportchef Fritz sah trotz Niederlage eine Entwicklung.
Ausgerechnet in der besten Phase kassiert Werder in Leipzig ein Traumtor - und später noch einen weiteren Treffer. Doch Sportchef Fritz sieht eine Entwicklung, die Mut macht.
Mehr Artikel